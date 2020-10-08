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Şehit kızına doğum günü sürprizi

Şehit 'nun 9 yaşına giren kızı için doğum günü kutlaması düzenlendi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 8.10.2020 08:41 ABONE OL
Şehit kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 9 yaşına giren kızı Irmak Kozanoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart 2014'te terör saldırısı sonucu şehit olan Kozanoğlu'nun 9 yaşına basan kızı Irmak Kozanoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman ve yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbelilerin eşleriyle katılarak şehit kızını yalnız bırakmadıkları sürpriz doğum günün de İlçeye bağlı kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki evinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Irmak, pastasını annesi Elif ve kardeşi Belinay Kozanoğlu ile birlikte kesti.

Yaşadığı mutluluk gözlerine yansıyan Irmak Kozanoğlu, sürpriz doğum günü karşısında çok mutlu olduğunu belirtti

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Şehit kızına doğum günü sürprizi
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