Son dakika: Bakan Akar'dan çok net Karabağ mesajı: Ateşkes çağrısı yerine Karabağ'ı terk etmesini sağlasınlar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Katar için inşa edilen askeri eğitim gemisinin denize inme töreninde konuştu. Bakan Akar, Karabağ' için ateşkes çağrılarının bir anlam ifade etmediğini söyledi, "Ateşkes çağrısı yerine Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır" dedi.

BAKAN AKAR: ATEŞKES ÇAĞRISI YERİNE KARABAĞ'I TERK ETMESİNİ SAĞLASINLAR

Bakan Akar, Azerbaycan'ın 30 yıllık sorunu çözmeye çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

Otuz yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde 20'sinin işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve hakkaniyetli olacaktır. Hocalı'da barbarlıkla çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanın katledilmesine, milyonlarca insanın evinden, yurdundan edilmesine göz yumanların Ermenistan'ı şımartmaktan vazgeçmeleri yerinde olacaktır. Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen, Ermenilerin Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir ikiyüzlülüktür. Bilinmelidir ki işgalci Ermenistan'ın Tovuz'un ardından sivil yerleşimlere saldırma cüretkârlığı ve küstahlığı bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ermenistan, son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dâhil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Halen masum sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmaktadır. Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırı da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan, artık öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak, işgal altındaki halkının hak ve hürriyetini geri almak için harekete geçmiştir.

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