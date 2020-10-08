Son dakika haberi: Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'a suikast girişimi davasında karar!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Savcısı olan Evliya Çalışkan'ın da içinde olduğu bir araca 2016 yılında gerçekleştirilen suikast girişimi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca 7 Aralık 2016 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, savcı Çalışkan ve 2 koruma polis memuru "müşteki", olayın ardından yakalanan Rıza Özçolak ise "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı. İddianamede, tutuklu Rıza Özçolak'ın saldırının azmettiricisi olduğu belirtilirken 18 yaşından küçük şüpheliler G.K, U.G.A., S.A. ve C.Ö. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Bürosunca yürütüldüğü kaydedilmişti.