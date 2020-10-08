Son dakika haberi: Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'a suikast girişimi davasında karar!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Savcısı olan Evliya Çalışkan'ın da içinde olduğu bir araca 2016 yılında gerçekleştirilen suikast girişimi ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca 7 Aralık 2016 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, savcı Çalışkan ve 2 koruma polis memuru "müşteki", olayın ardından yakalanan Rıza Özçolak ise "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı. İddianamede, tutuklu Rıza Özçolak'ın saldırının azmettiricisi olduğu belirtilirken 18 yaşından küçük şüpheliler G.K, U.G.A., S.A. ve C.Ö. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Bürosunca yürütüldüğü kaydedilmişti.
İDDİANAMENİN DETAYLARI
Savcı Evliya Çalışkan ve Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunun bulunduğu araca TEM Otoyolu Kuzey Yolu Edirne istikametinde seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendiği anlatılan iddianamede, savcı Çalışkan ve koruma polislerinin saldırıdan yara almadan kurtuldukları belirtilmişti. Saldırının ardından olayı sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin üstlendiği vurgulanan iddianamede, olay yeri inceleme tutanağına yer verilmişti. Olayın çocuk yaştaki 4 şüpheli tarafından işlendiğinin ancak eylemin gerçekleşmesi için silah temin eden ve talimatı veren kişinin şüpheli Rıza Özçolak olduğu bildirilmişti.
OLAYIN AZMETTİRİCİSİNE HAPİS CEZASI YAĞDI
Dava, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanık Rıza Özçolak'ın silahlı terör örgütü ne üye olma suçundan 10 yıl, terör amaçlı 6136 sayılı kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 3 yıl bir ay 15 gün, terör amaçlı tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 75 yıl hapis cezası verip 2240 lira adli para cezasına hükmetti.
O ŞÜPHELİLERE CEZA YAĞMIŞTI
Heyet, yaşı 18'den küçük şüpheliler C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin terör amaçlı katılan kamu görevlisine karşı görevinden ötürü iştiraken kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Yine şüphelilerin eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığından indirim yapılarak 15 yıla indirildiği, olay anında 15 yaşından büyük 18'den küçük olduğunu göz önüne alan mahkeme şüpheli çocukların suçunu 10 yıla indirdi. Şüphelilerin saygılı duruşları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olumsuz etkisini kaydeden mahkeme, cezayı 8 yıl 4 ay olarak belirlenmişti. C.Ö., U.G.A., ve G.K.'nin ayrıca 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 4 yıl 5 ay hapislerine hükmedildi. Suçta örgüt adına silah kullanan şüphelilere ayrıca biner lira adli para cezası verilmişti.