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Son dakika! Valisi Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haber: Valisi Ali Yerlikaya yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:48 Son Güncelleme: 8.10.2020 13:04 ABONE OL
Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya' Esenler'de gerçekleştirilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜM YAZ ÇALIŞTIK"

Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldıkların da kaydeden Vali Yerlikaya, "Hepsi huzurlu. Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize. Gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve öz güvenle Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. 2, 3,4,8 ve 12'inci sınıflar Mesleki Teknik Liselerin Uygulama Sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız.

Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz" dedi.

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Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması
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