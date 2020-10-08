Son dakika... Maskenin altından bakın kim çıktı! İmamoğlu'nun 'Kalfa Adem'i ihale ağasına dönüştürdüğü ortaya çıktı

KREŞLERİN BİLE İHALESİNİ KİMSEYE KAPTIRMADI

31 Mart yerel seçimleri sürecinde İmamoğlu'nun en önemli projelerinden biri "150 mahalleye 150 kreş"ti. Proje için bazı iş adamları bağışlar yaptı. İşin garip tarafı bağışlanan paralar da pazarlık usulüyle yetenekli kalfaya gitti. Yaklaşık 40 milyonu bulan maliyeti ile 15 kreşin yapımını Soytekin üstlendi. Soytekin İBB'den ayrıca "Sarıyer Hacıosman Korusu Çevre Düzenleme" işini İBB iştiraki İSTON'dan 26 milyon 605 bin TL'ye almış oldu.

BU İŞ DE HER YIL ONA VERİLDİ! ARAÇ KİRALAMACI KALFA ADEM

SABAH'ın ortaya çıkardığı son dakika haberine göre İmamoğlu'nun eski karargahı Beylikdüzü Belediyesi'nin her yıl yenilenen araç kiralama ihalesi Soytekin'e verildi. İhale için 10 şirket dosya aldı. Bu şirketlerden sadece ikisi ihaleye girdi. Tesadüf o ki 2019 - 2022 araç kiralama işini 150 bin TL kırım yaparak Soytekin'in şirketi Sulkar 35 milyon 941 bin TL'lik teklifle kazandı.

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