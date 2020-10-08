Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken , tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. , tabiplik görevinden de açığa alındı.

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 22:49 Son Güncelleme: 8.10.2020 23:03 ABONE OL
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Sözleri tepki çekmişti! Ali Edizer görevden alındı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA