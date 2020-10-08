Suç örgüt üyelerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören İlçeleri'nde çete başı olduğu tespit edilen S.H isimli kişiye bağlı çalışanlarla ilgili operasyon yaptı.

ÖRGÜT LİDERİ CEZAEVİNDE



Suç örgütü lideri S.H'nin "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurma", "Kasten Yaralama", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "6136 SKM" suçlarından hâlihazırda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Örgüt lideri olduğu belirtilen S.H. ile birlikte çıkar sağlamak amacıyla bir araya gelen şüphelilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlendi.





İstanbul'da suç örgütü üyelerine operasyon yapıldı | Video

DOKUZ ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI

Ayrıca suç örgütüne böylece gelir sağlandığı, hakimiyet kurmak için baskı yaptıkları, bu amaçla silahlı eylem bile gerçekleştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyelerine eş zamanlı yapılan operasyonda E.C., S.D., M.D., H.G.Y., M.K., E.A., Ö.F.Z., Y.A.Y ve Ş.Ç. isimli dokuz zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerine yapılan aramada gizli bölmede saklanmış bir vaziyette ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 10 mermi, 1,048 kg Toz Esrar, bir hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.