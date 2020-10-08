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Topraklarınıza hoş geldiniz

Giriş Tarihi: 8.10.2020 ABONE OL
Topraklarınıza hoş geldiniz
Azerbaycan askerlerinin, Dağlık Karabağ'da işgalden kurtarılan bir köyde yaşayan Ermeni bir kadınla diyaloğu herkesi duygulandırdı. İsmi açıklanmayan Ermeni kadın, sağlığını ve durumunu soran Azerbaycan askerlerine "Topraklarınıza hoşgeldiniz" dedi. "Ailem Ermenistan'da... Ben burada satıcıyım, küçük bir dükkânım var. Yalnızım" diyen Ermeni kadına Azerbaycan askerleri "Biz buradayız, ne ihtiyacınız olursa yanınızdayız" sözleriyle destek verdi. Ermeni kadın, kapıdan uğurladığı askerlere son kez "Evinize hoş geldiniz" diyerek seslendi.
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Topraklarınıza hoş geldiniz
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