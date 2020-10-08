Trakya'da kuraklık; Tunca Nehri yeşile büründü... "Bu gerçekten ciddi bir kuraklık, inşallah önümüzdeki günler böyle olmaz"

Yetkililer, Edirne'de 1929'dan bu yana yıllık yağış ortalamasının metrekareye 601 milimetre olduğunu belirterek, bu yılın ağustos ayında 1,6 milimetre yağış olduğunu, eylül ve ekim aylarında ise hiç yağış düşmediğini söyledi. Trakya'da yaşanan kuraklıktan en çok etkilenen Edirne'de, DSİ verileri üreticiyi tedirgin ediyor. DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girilirken, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesi yüzde 20'ye düştü.