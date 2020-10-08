Van’da bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 PKK'lı terörist bugün Van'ın İpekyolu ilçesinde teslim oldu.



Öte yandan, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Başkale İlçesi Yavrucak Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış piknik tüpü, 16 ateşleme düzeneği haline getirilmiş pil bloğu ele geçirildi.