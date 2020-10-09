Ermenistan'ın işgal ettiği Cebrail kentinde doğan ve 7 yaşında vatanı bırakıp kaçmak zorunda kalan Cemal Kamberov, Karabağ Operasyonu'na gönüllü olarak katılan binlerce Karabağ doğumlu askerden biri. Doğduğu kente zaferle geri dönen Kamberov, paylaştığı fotoğrafında, '27 yıl sonra öz vatanımdayım' dedi.27 yıl önce Cebrail'deki evlerini bırakıp göç eden Ali Azerbaycan ise 'Karabağ'a yol göründü. dönüş hazırlığı yapıyoruz. Evimi dişimle tırnağımla yeniden yapacağım" diye konuştu. Karabağlı göçmenlerden Ferudin Guliyev de "Cebrail'in kurtulduğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu. Sanırım hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım" diyerek sevincini ifade etti. 81 yaşındaki babası ile geri döneceğini söyleyen Feridun, "Cebrail hayalimizdi. Gerçek oldu" dedi.