Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Teröre 7 bin 400 operasyonluk ölüm vuruşu geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında terör örgütü PKK'ya bugüne kadar vurulan darbelerin yanı sıra ekim ayı ile birlikte başlatılan yeni operasyonlar zinciri ile adeta bir ölüm vuruşu sürecine girildiği kamuoyuna ilan edildi. Bakan Soylu Emniyet ve Jandarma'nın halihazırda operasyonlarına devam ettiğini açıklarken çok önemli birkaç ay geçirileceğini ve bu dönemde terör örgütünün adeta nefesinin kesileceğini belirtti.