Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Teröre 7 bin 400 operasyonluk ölüm vuruşu geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında terör örgütü PKK'ya bugüne kadar vurulan darbelerin yanı sıra ekim ayı ile birlikte başlatılan yeni operasyonlar zinciri ile adeta bir ölüm vuruşu sürecine girildiği kamuoyuna ilan edildi. Bakan Soylu Emniyet ve Jandarma'nın halihazırda operasyonlarına devam ettiğini açıklarken çok önemli birkaç ay geçirileceğini ve bu dönemde terör örgütünün adeta nefesinin kesileceğini belirtti.
MESAJI ŞIRNAK'TAN VERDİ
İçişleri Bakanı Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.
TERÖRE 7 BİN 400 OPERASYON
Ziyaret ettiği askerlere hitaben konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke ve millet adına büyük bir mücadele gerçekleştirildiğini belirterek şunları ifade etti;
"BİZDE GELECEĞİMİZİ İSTEDİLER, CEVABINI VERDİK"
"Geleceğimizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere terörle mücadeleyle büyük bir cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya konulan terörü kaynağında yok etme, kurutma stratejisi ve sürekli operasyonlar bize bugün sonuç aldırıyor.
SON DAKİKA 7 BİN 400 OPERASYONLUK BİR DARBE VURULACAK
Terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık. Bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Terör örgütünü köşeye sıkıştırdık, vurdukça vuruyoruz. Mecali, kaçacak yerleri kalmadı"
TARİHİ BİR DERS VERDİK
Son duruma ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Soylu, "Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, etrafımızda teröre kaynaklık eden bütün yerlerde, devletimizin gücü, milletimizin duası, desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verilmektedir. Terörün arkasında büyük güçler olduğunu, onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, hayallerini, heveslerini biliyoruz. Sizlerden o büyük güçlerin hayallerini ve heveslerini kursaklarında bırakacak inancı, kararlılığı bekliyoruz" diye konuştu.