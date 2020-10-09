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eşkıyalarına emniyetten darbe: 4 gözaltı

’nın ilçesine bağlı Ortakent Mahallesinde bulunan güzellik salonu işletmecisine zor kullanarak senet imzalatıldığı ihbarı üzerine Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele () Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Zorla senet imzalatan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 9.10.2020 13:46 Son Güncelleme: 9.10.2020 14:16 ABONE OL
Bodrum eşkıyalarına emniyetten darbe: 4 gözaltı

İşyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüleri inceleyen KOM ekipleri, 4 kişinin işletmeciye zorla senet imzalatığını belirledi.

Ekipler, birden fazla kişi ile silahlı senedin yağması suçu kapsamında S.A, T.S, S.E ve M.S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A'nın evinde yapılan aramada 50 adet fişek ile cep telefonu incelemesinde zorla imzalattırılan senedin fotoğrafı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Bodrum eşkıyalarına emniyetten darbe: 4 gözaltı
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