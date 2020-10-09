Bodrum eşkıyalarına emniyetten darbe: 4 gözaltı

İşyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüleri inceleyen KOM ekipleri, 4 kişinin işletmeciye zorla senet imzalatığını belirledi.

Ekipler, birden fazla kişi ile silahlı senedin yağması suçu kapsamında S.A, T.S, S.E ve M.S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A'nın evinde yapılan aramada 50 adet fişek ile cep telefonu incelemesinde zorla imzalattırılan senedin fotoğrafı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.