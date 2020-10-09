Çöpçü İsmail'in korona zaferi: "Koronavirüse karşı yiğitlik olmuyormuş"

Yıllardır Kayseri Devlet Hastanesi'nde saha temizlik görevlisi olarak çalışan Çöpçü İsmail Balcıoğlu, maske takmayınca koronavirüse yakalandı. Sosyal medyada yaptığı komik paylaşımlarla binlerce kişi tarafından takip edilen Çöpçü İsmail, evde geçirdiği 10 günün ardından durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada 10 gün yoğun bakımda tedavi gören İsmail Balcıoğlu; "Ben gülmeyi seven biriyim. Gün boyu çöp toplarken türküler söyleyip sosyal medyadan paylaşımlar yapardım. Paylaşımlarım insanların hoşuna gitmiş olacak ki binlerce takipçim oldu. Koronavirüse yakalandığıma en çok parayı ödemeden ölüp gidecek diye borçlularım üzüldü. Bu durum beni çok üzdü. Hiç sevenim yokmuş diye üzülürken, sosyal medyada koronavirüse yakalandığımı paylaşınca biranda telefonlarım susmaz oldu. Bu kadar çok sevildiğimi hiç tahmin etmiyordum. Hastanede geçirdiğim 10 gün boyunca gelen geçmiş olsun telefonları sayesinde moralim düzeldi ve koronavirüsü yendim. Allah kimsenin başına vermesin. Bir nefesin bu kadar kıymetli olduğunu bilmezdim. Aslında koronavirüs bana değil ben ona bulaştım. Maskesiz gezdiğim için virüs kaptım. Şunu çok iyi anladım, koronavirüse yiğitlik olmuyormuş. Herkese tavsiyem maskelerini takıp kurallara uysunlar" diye konuştu.