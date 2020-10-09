FETÖ firarisi emniyet müdürleri yakalandı

FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, örgütün hücre evinde yakalandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki "gaybubet" adı verilen örgüte ait hücre evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı. ANKARA