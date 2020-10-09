Hakkari’de 2 kişi evlerinden zorla alınarak öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında Arif Sevinç (50) ve Onur Bozkurt (24) dün akşam kimliği belirsiz 3 kişi tarafından evlerinden alınarak mezra dışında öldürüldü.

"HUNHARCA SORGUSUZ SUALSİZ İNFAZ EDİLDİ"



Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca MHP İlçe başkanı Mehmet Sevinç "Çukurca ilçe merkezinden 40 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşeli mezrasında kalan akrabalarımız Arif Sevinç ve Onur Bozkurt dün akşam saat 20:00 sıralarında 3 kişi tarafından evlerinden zorla alınıyor. Daha sonra köyden uzak bir yere götürülerek hunharca sorgusuz sualsiz infaz ediliyor. Bu esnada maalesef kimsenin haberi olmuyor. Yapılan bu katliam PKK'lı teröristlerin eylemlerine çok benziyor. Güvenlik güçlerimiz bu konuda geniş kapsamlı bir incelme başlattı. Umuyoruz ki güvenlik güçlerimiz bu olayı gerçekleşen hainleri er veya geç cezalarını verecektir" dedi.

"EVLERİNDEN ZORLA ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ"



Çukurca Belediye başkanı Ensar Dündar ise, "Maalesef dün akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından 2 vatandaşımız evlerinden zorla alınarak öldürülüyor. Bu olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler güvenlik güçlerimizce mutlaka yakalanacağı umut ediyoruz" dedi.

"ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "09.10.2020 günü sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığımıza yapılan ihbarda, Çukurca İlçemiz Kayalık Köyü Meşelik Mezrasında arazide bir şahsın öldürüldüğü şeklinde ihbar gelmesi üzerine yapılan araştırma neticesinde ikinci bir şahsın daha arazide cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu bütün yönleriyle güvenlik güçlerimiz tarafından detaylı olarak araştırılmakta olup; adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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