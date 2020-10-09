Hem avukat hem terörist

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonda 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan 'Dr. Amara' kod adlı PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirilmişti. Ankara'daki Merasim Sokak, Güvenpark ve Beşiktaş saldırıları başta olmak üzere 174 kişinin katledildiği bombalı saldırıların talimatını veren terörist Aydınlı, PKK'nın sözde Amed Eyaleti Özel Kuvvetler sorumlusu ve Kandil'de kadın canlı bomba yetiştiren ismiydi. Güvenlik güçleri öldürülen Aydınlı'nın üzerinde bir hafıza kartı buldu. Bellekte kriptolu örgütsel dokümanlar ve materyaller olduğu belirlendi.



TERÖRİST KIYAFETLİ POZ

Çözümü yapılan şifreli bellekteki dijital materyalleri arasında güvenlik görevlilerini bile şoke eden fotoğraflar çıktı. Terörist Müzeyyen Aydınlı ile birlikte Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2297 sicil numaralı avukat Merve Nur Doğan'ın da fotoğrafları bulundu. SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda avukat Doğan, terörist Aydınlı ile kol kola ve terörist kıyafetleriyle görülüyor. Lice kırsalında çekildiği belirlenen bir fotoğraf karesinde ise Doğan, üzerinde terörist kıyafetleri ve hücum yeleği, elinde ise M-16 piyade tüfeği ile poz veriyor. Bir başka fotoğraf karesinde ise avukat Doğan, terörist Aydınlı ile birlikte ekmek yapmak üzere hamur yoğururken görülüyor. Ele geçirilen örgütsel dokümanlarda ayrıca avukat Doğan'ın 18 Mayıs 2018'de terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı, örgüt içinde silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, kırsal alanda silahlı faaliyetlerine devam ettiği ve kendisine Doğa-Dilşa-Bese kod adının verildiğinin de yazdığı belirlendi.



GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Diyarbakır Başsavcılığı'ndan aldıkları arama ve el koyma kararı üzerine Merve Nur Doğan'ın bürosuna gitti. Doğan, bürodan çıkıp kendisine ait özel aracıyla hareket ettiği sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Bürosu ve aracında evinde yapılan aramada suç unsuru teşkil eden bazı materyallere de el konuldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu devam eden avukat Doğan'ın örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır'a döndüğü ve avukatlığa devam ettiği öğrenildi.



'ADLİYEDE SUİKAST İÇİN HAZIRLANMIŞ OLABİLİR'

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Doğan'ın terör örgütünün uyuyan hücresi olabileceği ve adliyeye suikast gerçekleştirmek üzere hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum akıllara şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği olayı akıllara getirdi. Doğan'ın son 1 yıldır PKK'lı teröristlerin davalarına ücretsiz girdiği öğrenildi.



'BİZE TERÖRİST GÖZÜYLE BAKILIYOR' DİYORLARDI

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de sorumlusu olan Doğan, Ankara, İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere Baro Kadın Hakları Komisyonu adına çok sayıda dava ve duruşmalara katılıyordu. Doğan'ın durumu, barolarla ilgili düzenlemeyi de akıllara getirdi. Çoklu baro sistemine karşı çıkan ve her platformda "Barolar hükümet eliyle yıpratılıyor. Bizlere terörist muamelesi yapılıyor. Savunma hakkı kısıtlanıyor" gibi söylemlerle CHP ve HDP'nin desteğini alan barolar, "Bizlere terörist gözüyle bakılıyor" iddiasında bulunuyordu.

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