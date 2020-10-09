İBB sosyal yardımları kesmeye başladı

Seçim döneminde sosyal yardımları 5 kat artırma vaadinde bulunan CHP'li İBB yönetimi, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını iptal etmeye başladı. İBB'den yıllardır sorunsuz şekilde yardım alan vatandaşlar, son 1 haftada İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelen 'sosyal yardım talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajları ile şaşkına döndü.Sosyal Yardım parası kesilenlerden biri olan gazi Yahya Tezgelen, "15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralandım. İBB, şehit ailelerini ve maddi durumu kötü olan gazileri sosyal yardım yapılanlar kapsamına aldı. Ne benim ne de şehit ailelerinin bir başvurusu olmadan bunu yaptılar. 4 yıl boyunca 200 TL para veriliyordu. Ancak Eylül ve Ekim'de sosyal yardımdan gelen para kesildi. Pazartesi gününden beri ise gerek şehit ailelerine gerekse gazilere sosyal hizmetlerden 'başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajı geliyor. Hiç mi utanmadılar. Hani gazilerin, şehitlerin haklarını savunuyorlardı?" diyerek sitem etti. İBB yönetimi tarafından sosyal yardım kartlarının kesilmesi sosyal medyada da tepki çekti. Sinan Toprak adlı bir vatandaş, "Annem 86 yaşında alzheimer hastası. Ben de engelliyim. Neden bizim market yardımımızı kestiniz" diye tepki gösterdi. Sinan Ünlü ise "Bugün atalarımız İstanbul'u kurtarmış. Ama siz yüzde 80 engelli bir İstanbullu'yu kurtaramadınız" mesajını paylaştı.