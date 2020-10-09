İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve cadde Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan simit, kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu.