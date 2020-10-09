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'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren , kestane ve mısır tezgahlarını gece operasyonuyla topladı. Konvoy halinde Taksim İstiklal Caddesi'ne girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükleyen zabıta ekipleri tüm tezgahları topladıktan sonra caddeden ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:47 Son Güncelleme: 9.10.2020 15:52 ABONE OL
İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yetki ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, meydan ve cadde Beyoğlu Belediyesine işgaliye ödemesinde bulunan , kestane ve mısır tezgahı sahiplerine tebligatta bulunmuştu.

İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

Büyükşehir Belediyesi, sahiplerine tüm işgaliye izinlerinin iptal edildiğini bildirerek, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına geçmiş yıllara ait işgaliye ödeme makbuzlarıyla müracaat etmelerini istedi. Zabıta ekiplerinin tebligatı sonrası bazı tezgahlar kapatılırken, bazıları ise çalışmaya devam etti.

İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

Gece saat 03.00 sıralarında İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Taksim İstiklal Caddesi'ne girerek kilitlerini kırdıkları tezgahları kamyonetlere yükledi.

İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...

Cadde üzerindeki tezgahları toplayan ekipler daha sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin tezgahları topladıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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İstanbul'un sembolüne gece yarısı operasyonu! Kilitleri kırarak tezgahları topladılar...
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