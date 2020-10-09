Kartepe’de özel misafirlerle keyifli açılış

Kartepe Belediyesi tarafından, Derbent Meleksuyu mevkisinde yapımı tamamlanan Kartepe Kahvaltı Evi hizmete açıldı. Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, yeni tesiste ilk olarak Kartepeli engellileri ağırladı. Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan engelliler, keyifli bir gün geçirdi.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Başkan Kocaman, Kartepe Kahvaltı Evi halka açılmadan önce ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan 32 engelli hemşerisi ile bir araya geldi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 32 özel vatandaş evlerinden alınarak Kartepe Kahvaltı Evine getirildi. Programa katılan özel misafirlere önce kışlık kıyafetler hediye edildi. Ardından hep beraber kahvaltı yapıldı. Daha sonra, özel misafirler tesiste bulunan tahterevalliye binip, salıncakta sallandılar, gün sonunda da ise pasta kesip ortak doğum günü kutladılar.

ENGELLİLER BİZLERE EMANET

Kendileri için hazırlanan programda doyasıya eğlenen engelli misafirler, program sonundan da belediye ekipleri tarafından tek tek evlerine bırakıldı. Engellilerin gönüllerince eğlendiği programda onlara eşlik eden Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman "Engelli hemşerilerimiz bizlere emanettir. Onların gözlerinde ki küçük bir tebessüm bizlere mutluluk vermektedir. Yapımını tamamladığımız Kartepe Kahvaltı Evi'nde ilk olarak engellilerimizi misafir ettik. Gönüllerince güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Onlarla vakit geçirmekten mutluluk duydum. Onları daha iyi anlamak, hayatlarını kolaylaştırmak için, dünyaya onların gözünden bakmayı da bilmemiz lazım" açıklamasında bulundu.



KOCAMAN'A TEŞEKKÜR

Sevdiklerinin bu tarifsiz mutluluğuna şahit olan engelli aileleri bu güzel etkinlik için Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman'a teşekkür ederken, sosyal belediyecilik anlayışını, sosyal devletin gücünü vatandaşlarına en etkili biçimde sunulmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlıklarını ifade ederek, sevgi ve selamlarını gönderdiler.



TESİS KULLANIMA HAZIR

Kartepe Kahvaltı Evi iki katlı 240 m2 kapalı alanda hizmet verirken, bin m2 açık alanı olan mesire alanı Sapanca Gölü manzarası ile dikkat çekiyor. Tarihi Hikmetiye Camii'ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent-Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında mutfak, bay-bayan mescid, bay, bayan ve engelli wcleri bulunurken, tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak.