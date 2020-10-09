Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyük skandal! Rum lider tatil karşılığında vatandaşlık dağıtmış

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyası, 'Haremleriyle birlikte vatandaş oldular' başlığını kullandı. Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Rum yönetiminin Limasol'daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,2'sine tekabül ettiği bildirildi. Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi'nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor.