MSB'den son dakika Ermenistan açıklaması! "Savaş ve insanlık suçu işliyor"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.

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