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MSB'den son dakika açıklaması! "Savaş ve insanlık suçu işliyor"

'ndan işgalci ile ilgili son dakika açıklaması geldi. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:07 ABONE OL
MSB'den son dakika Ermenistan açıklaması! Savaş ve insanlık suçu işliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.

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MSB'den son dakika Ermenistan açıklaması! "Savaş ve insanlık suçu işliyor"
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