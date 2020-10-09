Okul, müze, restoran... İnsana dair ne varsa hedef seçtiler

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan, Azerbaycan'ı kışkırtarak topraklarına saldırmasını sağlayıp 3'üncü ülkeleri bölgeye müdahil etme hedefiyle oyandığı kirli oyunu sürdürüyor. Önceki gün Gence kentine 3'üncü kez füzeyle saldıran Ermenistan, bir okul ve müzeyi hedef aldı. Füze, Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü, bölgede 1.5 metrelik bir çukur meydana geldi. Füzenin isabet ettiği bir sivil araç yanarken kent halkı Ermenistan saldırılarına inat hasar alan bir binaya Türkiye ve Azerbaycan bayraklaırnı asarak "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi korkutamayacaklar" mesajı verdi. Saldırıda 1 Azerbaycanlı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Berde kentine de füzeyle saldırdı. Bir restoranın bahçesinde ve 2 evin yakına düşen füze, 2'si ağır 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Küle dönen restoranı dedesiyle birlikte gezen bir Azerbaycanlı çocuğun yaşadığı duygular gözlerinden okunuyordu. Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 31'e çıktı. Yarlananların sayısı ise 155. Sald ırılarda 928 ev, 45 apartman,133 kamu binası kullanılmaz hale geldi.