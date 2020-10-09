Son Dakika Haberi: Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine yanıt geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için dört koldan ilerliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Kremlin'den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ'da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu" ifadesi yer aldı.

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İKİ ÜLKEDEN OLUMLU YANIT

Ajansların duyurduğu son dakika gelişmesine göre Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakan Moskova'da bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilime müdahale etmek için girişimlere başladı. Kremlin Sarayı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın ölen askerlerin ve esirlerin takası konularında toplantı daveti yaptığı belirtildi. Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra 2 ülkenin dışişleri bakanlarına davet gönderdiği aktarılırken açıklamada Putin'in bölgede ateşkes çağrısı yinelendi.

Putin'in çağrısından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın 9 Ekim tarihinde Moskova'da planlanan toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı sorularını cevaplayarak, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki görüşmelere katılım sağlayacaklarını doğruladılar. Şuan için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

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