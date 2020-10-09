SON DAKİKA HABERİ! 9 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen corona virüsü pandemisi sebebiyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde etkili olan koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak günlük tablo ile vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı bilgileriyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafında kişisel Twitter hesabı ile Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan canlı yayında günlük son durum tablosuyla duyuruluyor. Bakan Koca'nın bugün 9 Ekim vaka ve ölü sayıları ile birlikte günlük sondurum tablosu verilerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler 9 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılacak 9 Ekim 2020 Cuma koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu bilgileri ve diğer tüm son dakika haberleri bu başlık altından öğrenebileceksiniz…
Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.