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haberi | MSB açıkladı! Teröristlere ağır darbe: Son 10 gün içerisinde...

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen haberine göre; MSB, "İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 16:44 Son Güncelleme: 9.10.2020 17:00 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB açıkladı! Teröristlere ağır darbe: Son 10 gün içerisinde...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadele faaliyetlerine; başta Irak Kuzeyi olmak üzere yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam edilmektedir. İcra edilen başarılı operasyonlar neticesinde son 10 gün içerisinde 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

ERMENİSTAN'A UYARI!

MSB, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınadığımızı tekrar belirtmek istiyoruz. Tüm imkânlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

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Son dakika haberi | MSB açıkladı! Teröristlere ağır darbe: Son 10 gün içerisinde...
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