Son dakika haberi... Ünlü gruba şok! Turne süsüyle uyuşturucu taşıyan şebekeye darbe

İKİ ÇOCUĞU DA KOKAİN'DEN TUTUKLANMIŞ

İngiliz çete üyesi Anthony Murray'ın araştırmalar neticesinde yapılan son dakika tespitlerine göre bir dönem İngiltere'nin tanınmış müzik grupları olan Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı. Sirkeci'de kaldığı otelden cep telefonunu kapatarak kaçmaya çalışan Murrey'ın İngiltere'de 2014 yılında uyuşturucu nedeniyle tutuklandığı ve Kokain ile yakalanan iki çocuğunun da cezaevinde yattığı iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre; Murrey, turneler için gittiği ülkelerde de uyuşturucu sevkiyatı yaptı.