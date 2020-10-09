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Son dakika: 'de çok sayıda sığınmacı yakalandı!

Son dakika haberi... 'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:23 ABONE OL
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
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Son dakika: İzmir'de çok sayıda sığınmacı yakalandı!
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