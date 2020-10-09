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Son dakika: 'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre ’de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:36 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika: Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.

7 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 7 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Kırıkkale'de sahte alkol dehşeti! 7 ölü | Video



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
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