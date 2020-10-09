Son dakika: Kırıkkale'de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.Kırıkkale'de sahte alkol alarak zehirlendiği iddia edilen 7 kişi ambulansla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Kırıkkale'de sahte alkol dehşeti! 7 ölü | Video

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.