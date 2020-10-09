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Son dakika: 'da 947 altın sikke ele geçirildi

Son dakika gelen habere göre 'da niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:00 Son Güncelleme: 9.10.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika: Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasına durdurulan yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen bir yolcunun üst ve eşya araması yapıldı.

Ekipler, sırt çantasına gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 947 altın sikke buldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan KOM ekipleri, ele geçirilen 947 sikkeyle "ay ve yıldız" şekli oluşturarak "Karabağ'a selam" yazdı.

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Son dakika: Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
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