Sözcü Gazetesi ile Sözcü Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın; "Bu nasıl yol çevirme?" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi ve muhabiri İsmail Saymaz'dan skandal! İnsan canını hedef alan trafik canavarını korudu!

13 DAKİKALIK VİDEO ÜZERİNDEN POLİSİ HEDEF ALDILAR

Sözcü Gazetesi; 29 Eylül 2020 tarihinde Youtube video paylaşım sitesinde "Sem Motovlog" isimli kanal tarafından yüklenen "Silahlı Çevirme, 3700 TL Ceza, Gazlama" isimli 13 dakikalık video üzerinden polisi hedef aldı.

27 Eylül 2020 tarihinde saat:15:00 sıralarında 155 Haber Merkezi'ni arayan vatandaşlar; Eskişehir Kanlıpınar mevkiinden Ankara istikametine giden motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıklarını ihbar etti. Söz konusu ihbarın ardından polis hemen harekete geçti.

Sözcü Gazetesi ve muhabiri İsmail Saymaz'dan skandal! İnsan canını hedef alan trafik canavarını korudu!

ÇEVİRME EKİBİ HIZ SINIRINI AŞAN MOTOSİKLETLERİ DURDURMAYA ÇALIŞTI

Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün radar bildirim ekibinin 6 motosikletin çok süratle en az 160-170 kilometre hızla hız ihlali yaptığının çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibinin de motosikletleri durdurmaya çalıştığı ifade edildi.

SEMİH ÇÖL'ÜN SOSYAL MEDYADAN SİLDİĞİ VİDEOYU İNCELENDİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kendini Youtuber olarak tanımlayan Semih Çöl'ün çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği videoyu inceledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden; Semih Çöl'ün 260 km sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

HIZ LİMİTİNİN ÇOK ÜZERİNDE VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANDILAR!

Söz konusu şahısların yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdikleri, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıkları öğrenildi.

Sosyal medyada 29 Eylül 2020 tarihinde yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları ancak sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vermeleri dikkat çekici bulunuyor.

Görüntülerde; trafik uygulaması yapan trafik polis memurunun, dur ihtarına uymayarak kaçan 2 motosiklet sürücüsünden sonra diğerlerini durdurmak amacıyla belindeki beylik silahını çektiği, ancak silahın namlusunun yere doğru olduğu açıkça görülüyor.

SELİM SEFA YAŞAR DA PLAKADA TAHRİFAT YAPTI

Uygulama noktasından hızla kaçanlardan Selim Sefa Yaşar'ın 26 ACN 431 plakasındaki "C" harfini "O" , "3" rakamını ise "8" yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı öğrenildi.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADAN KAÇTILAR!

Sefer Yalın'ın polis kontrol noktasından dur ihtarına uymadan kaçtığı; Serkan Türk'ün ise uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği tespit edildi.

SÖZCÜ GAZETESİ VE İSMAİL SAYMAZ TRAFİK CANAVARINI KORUDU!

Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz; uygulama noktasında polis memurunun ancak silah çekmek suretiyle durdurabildiği Serkan Türk'ü savunmuş, güvenlik kuvvetlerinin uygulamasını eleştirmişti.

6 KİŞİYE 9 BİN 530 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerde yer alan 6 şahsa, polisin "Dur" ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Söz konusu şahısların daha önce de polisin dur ihtarına uymadıkları, birçok kural ihlali yaptıkları ve birçok ceza aldıkları tespit edildi.

Eskişehir Valiliği'nin söz konusu kişiler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.