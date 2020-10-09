Teröre tarihi bir ders verdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.Askerlere hitaben konuşan Soylu, ülke ve millet adına büyük bir mücadele gerçekleştirildiğini belirterek, "Geleceğimizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere terörle mücadeleyle büyük bir cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya konulan terörü kaynağında yok etme, kurutma stratejisi ve sürekli operasyonlar bize bugün sonuç aldırıyor. Terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladık. Bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Terör örgütünü köşeye sıkıştırdık, vurdukça vuruyoruz. Mecali, kaçacak yerleri kalmadı" dedi. Bakan Soylu, "Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, etrafımızda teröre kaynaklık eden bütün yerlerde, devletimizin gücü, milletimizin duası, desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teröre tarihi bir ders verilmektedir. Terörün arkasında büyük güçler olduğunu, onları desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, hayallerini, heveslerini biliyoruz. Sizlerden o büyük güçlerin hayallerini ve heveslerini kursaklarında bırakacak inancı, kararlılığı bekliyoruz" diye konuştu.