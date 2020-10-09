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'da ikna edilen 'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 2014- 2020 tarihleri arasında 'ın Metina, Şengal ve 'ın Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen 'lı bir terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 19:33 ABONE OL
Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesindeki askerlere teslim oldu. Teslim olan teröristin, 2014-2020 yılları arasında Irak- Metina- Şengal ile İran- Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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