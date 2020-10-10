AYM’nin kararı yeterli

ANAYASA Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği kararın temelsiz olmadığına hükmeden AİHM, bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçeler içermesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasını açıkça dayanaktan yoksun bularak başvurunun bu konudaki kısmını da reddetti. Mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olmadığı iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun bulan AİHM, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, başvuruya konu süreçlerde kendisine ayrımcılık yapıldığı, etkili başvuru yolu sağlanmadığına ilişkin şikâyetlerinin de iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. ANKARA