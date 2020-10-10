Çatalca Millet Bahçesi’nin temeli atıldı

Çatalca'da 46 bin metrekarelik alanda projelendirilen Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, 77 ilde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıldığını belirtti. Bakan Kurum, "22 ilimizde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarını sürdürdüğümüz 235 millet bahçemizi de en kısa sürede sizlerin hizmetine sunacağız. Millet bahçelerimiz, yeşil ağlarla öreceğimiz, 2023 Türkiye'si için atılmış en önemli adımlardan biridir" dedi. Çatalca'nın tarım alanları ve ormanlarıyla yemyeşil bir ilçe olduğunu dile getiren Kurum, "Bir önceki ziyaretimizde, Çatalcalı kardeşlerimize yakışır bir millet bahçesi sözümüzü vermiştik. Şimdi o sözümüzü yerine getirmenin, borcumuzu ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbulumuza, Çatalcamıza TOKİ'miz eliyle bir millet bahçesi kazandırıyoruz" diye konuştu. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, Türkiye'de yatırımların pandemi döneminde hiç hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Muş, "Aslında bunlar yerel yönetimlerin belki ana kent belediyesinin yapması gereken işler. Ama vatandaşların bu ihtiyaçları karşılanmayınca burada merkezi hükümet devreye giriyor ve bunlar da Şehircilik Bakanlığı'nın marifetiyle yapılıyor" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve diğer yetkililer butona basarak projenin temelini attı.