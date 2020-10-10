Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr.Kurban: Ermenistan’ın nüfusu işgal ettiği topraklardaki evleri bile doldurmaya yetmiyor

Dr.Asıf Kurban Karabağ cephe hattında yaşanan yoğun çatışmalarda yaralı Azerbaycan askerlerin muharebe alanından çıkarılması esnasında askeri doktorlar Şohrat Gasimov - Tariyel Salmanov- Turgut Halilbeyli ve Cemil Salimov'un şehit olduğunu söyledi.

YİNE SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Ermenilerin 30 yıl önce olduğu gibi bugünde yine Karabağ başta olmak üzere şehirlerde direk sivilleri hedef alarak katliam yaptığını söyleyen Dr.Asıf Kurban SABAH.COM.TR 'ye özel açıklamalarda bulundu.

Dr. Kurban Şöyle konuştu: '' Ermenistan ayrıca benim Babamın doğduğu evimizi geri versin. Yüzsüzler büyüklerimizi 1988 yılında kendi toprakları olan Zengezurdan (şimdiki ermenistan) vahşice sürgün ettiler. Evimiz orada ve haalen boş. Şimdi de hasta ruh halleriyle Azerbaycan'a ait toprakları işgal altında tutmak istiyorlar. Nüfusları bu evleri doldurmaya bile yetmiyor.

Tekrar bugüne geldiğimizde ise, Azerbaycan Ordusu kendi hak topraklarını ermeni çetelerin, teröristlerin işgalinden temizlemeye devam etmektedir.

Karabağ Azerbaycan'ın öz kendi tarihi topraklarıdır ve bu Hakkımız olan toprakları kimseye bırakmaya niyetli değil ve işgalden kurtarmak için Azerbaycan devleti ve halkı tam bütünleşmiş ve inanmış durumdadır.'' dedi.

CENAZELERİN VE ESİRLERİN DEĞİŞİMİ

Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının görüşmelerinin 10 saati aşkın sürdüğünü söyleyen Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr.Asıf Kurban '' Bu görüşmelerden Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda geçici anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan Halkı Ermenistan'ın işğal ettiği toprakları bırakıp gitmesini bekliyor. Aksi taktirde Azerbaycan halkının devletinin yanında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan mücadelesi yoluna devam edecek ve bu cepheden Zafer Adaletli ve Haklı olan Azerbaycan'ın olacaktır'' dedi.