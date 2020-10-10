Elif’in izleri

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, işgal ettiği Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda sevdiklerini yitirenlerin acısı aradan geçen 1 yıla rağmen dinmiyor. 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesi de, çocuklarını kaybettikleri evlerinde saldırıdan kalan izlerle yaşamaya devam ediyor. Baba İbrahim Terim, "Devletimiz uğruna bir şehit verdiğimiz için gururluyuz.Barış Pınarı Harekatı ile karşı tarafta olan terör örgütü temizlendi. Operasyondan sonra rahatız, herhangi bir korkumuz kalmadı. Operasyon yapılması gerekiyordu ve yapıldı" dedi. Baba Terim, Elif'i yitirdiği saldırıda yaralanan çocuğunun o dönem ayakta tedavi edildiğini ancak yara izinin kaldığını dile getirdi.