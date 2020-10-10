İran’da koronavirüs kurallarına uymayanlara verilen komik para cezası şaşırttı

İran'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında alınan yeni tedbirlere göre maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kurul tarafından alınan son kararları açıkladı. Ruhani bugünden itibaren maske takmayanlar ve koronavirüs hastası olup da iki haftalık karantina uygulamasına uymayan kişilere ceza verileceğini duyurdu. Kurallara uymayanlara yönelik verilen komik para cezasının ise bir çok kesim tarafından sembolik olarak değerlendirilidi.

KURAL İHLALİNE 200 TL PARA CEZASI

Ruhani, "Kişi enfekte olduğunu öğrenir öğrenmez ailesini ve işyerini bilgilendirmeli, kendini iki hafta boyunca karantinaya almalıdır. Hasta kişinin karantinadan çıkma hakkı yoktur, ihlal etmesi halinde, her ihlal için 200 bin tümen (yaklaşık 52 lira) para cezasına çaptırılacak" dedi.

MASKE TAKMAYANA 13 TL CEZA

Bugünden itibaren yürürlüğe giren maske kullanımı zorunluluğuna uymayanlar için ise 50 bin tümen (yaklaşık 13 lira) para cezası verileceği belirtildi. İşletmeler, maske takmayan kişilere hizmet veremeyecek, aksi halde cezai işleme maruz kalacak. Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında Tahran için geçen hafta alınan kısıtlamalar 16 Ekim'e kadar uzatıldı. Salgının üçüncü dalgasıyla karşı karşıya olan ülkede, son günlerde vaka sayıları 4 binin üzerinde seyrediyor.

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