Kardeş dayanışması ete kemiğe büründü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 46 yıllık özlemi sona erdiren Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili, "Büyük bir iş başardık" dedi. SABAH'a kritik açıklamalarda bulunan Tatar, Kıbrıs adasında iki devletin mevcut olduğuna değinerek, "Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Bunu kimse değiştiremez. Bu denge asla aleyhe değişmeyecek" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Türklere verdiği önemin altını çizen Tatar, "Koronavirüs pandemisinden dolayı KKTC'nin bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledim. Sayın Erdoğan hemen talimat verdi. 2 ay içinde pandemi hastanesi hazır duruma geldi. Türkiye'nin Azerbaycan'dan Libya'ya kadar ulaşan diplomatik hamleleri bizi Kıbrıs'ta daha güçlü kıldı. Türkiye, güçlü bir ülke" açıklamasında bulundu. Kıbrıs meselesinde durumun değiştiğini kaydeden Tatar, "Açık Maraş'ta bugün 15 bin kişi yaşıyor. Kapalı Maraş'ın iadesi de söz konusu değil. Oradaki tüm araziler Türk vakıflarına ait. Biz kendi malımızı açıyoruz. Uluslararası hukuku çiğnememek adına mülkiyet haklarına saygı gösteriyoruz. Şimdiden 300 Rum, otellerini işletmek veya evlerine dönmek için başvuruda bulundu" ifadelerini kullandı.Kapalı Maraş'ta ilk olarak, sahil, kamu arazisi ve parkların açıldığını dile getiren Tatar, şunları söyledi: "Orası 46 yıldır atıl durumda olduğu için harabe haline geldi. Yollar asfaltlanıyor, halihazırda elektrik var, elektrik de yaygınlaştırılacak. Maraş bir dünya zenginliği. Kapanmadan önce Kıbrıs'ın tüm Gayri Safi Milli Hasılasının yarısı o bölgeden geliyordu. Türk turizmciler de bölgeye yatırım yapacaktır. Kapalı Maraş yeniden dünya turizminin gözdesi olacak."46 yıldır atıl durumda bulunan Kapalı Maraş'ın açılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür eden Tatar, Maraş'ın açılmasına uluslararası tepkilerin olduğunu anlattı. Tatar, "Direkt uçuşları durdurmak dahil bizi boğmaya çalıştılar. Tam zamanında Kapalı Maraş'ı açma kararı verdik. Bu bizim siyasetimizin bir parçasıydı. Ben dediğimi yaparım. Allah, bugünü görmeyi nasip etti" şeklinde konuştu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ın bir bölümünün halkın kullanımına açılmasını sevinçle karşıladı.Kapalı Maraş'ta kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü önceki gün itibarıyla halkın kullanımına açıldı. Bu tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar, atılan adımı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Hasan Akderya, Maraş'ın açılmasının bir mucize olduğunu kaydetti. Akderya, "46 yıl önce ben doğduğum gün burası kapandı. Şu anda içerisindeyiz, duygularımı nasıl açıklayacağımı bilemiyorum" dedi. Aydın Yılmaz da Maraş'ın 46 yıl sonra açılmasının ve bölgede gezebilmelerinin güzel bir duygu olduğunu söyledi.Cemaliye Aktan da Maraş'ın açılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Keşke bu karar yıllar önce alınsaydı. Türkiye'mize Allah güç kuvvet versin, daha da güzelleri olacak inşallah" ifadelerini kullandı. KKTC'ye 1975'te asker olarak geldiğini söyleyen Kazım Kılıç ise "Gerçekten KKTC olarak bu günleri dört gözle bekliyorduk. Allah'ın izniyle bundan sonra her şey daha güzel olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin yardımlarıyla şu an için 5 adım daha ileriye gitmiş durumdadır" diye konuştu.Yıldız Demir, Maraş'ın açılmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Maraş'ın daha önce açılması gerekirdi. Geç oldu ama yine de iyi oldu" şeklinde konuştu. Yunus Ataş, "46 yıl sonra Maraş'ın açılmasından çok memnunuz, hislerimizi ve duygularımızı ifade etmekte zorlanıyoruz. Böyle güzel bir olaya şahitlik etmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasının, KKTC ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ataş, bölgenin stratejik açıdan çok önemli ve KKTC toprağı olduğunu kaydetti. Ataş, bu kararı yanlış ve hukuksuz diye değerlendiren bazı kesimleri eleştirerek, "Maraş'ın açılması tamamen hukuka uygun bir karardır. Kapalı Maraş bizim için çok önemli bir yerdir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Ersin Tatar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. AA