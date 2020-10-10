Nevşehir'de can Azerbaycan'a destek konvoyu

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlik için vatandaşlar araçlarıyla Nevşehir Şehitliğinde buluştu.

Burada başlayan konvoy şehir merkezinden geçerek Milli İrade Caddesinde sona erdi.

Konvoya katılan araçlar Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırdı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenci Ümit Guliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Azerbaycan halkının saldırgan tutumlara karşı artık tahammülü kalmadığını belirten Guliyev, "Ermenistan tüm dünyanın suskun kaldığı yıllar boyu işgale devam etmeye çalıştı. 1991 yılından beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve görüşme sürecinde saldırmaya devam eden Ermenistan, 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdi. İşgalci tutumunu sürdüren Azerbaycan yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı. Azerbaycan milletinin yanlarında olduğumuzu, uluslararası hukuktan kaynaklı haklarının destekçisi ve savunucusu olacağımızı bildirmek istiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Dernek Başkanı Baki Öncel tarafından dua edildi.