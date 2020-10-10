‘Oradaki işgal bitmedikçe Azerbaycan durmayacak’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile yaptığı görüşme ile gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Azerbaycan tarafından işgal altındaki topraklarını geri almak için başlatılan harekâta ilişkin son dönemde artan "ateşkes" çağrılarına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar şunları söyledi: "Bugüne kadar hem BM hem AGİT hem de bu çerçevede kurulan Minsk grubu 30 yıldır ne yaptı? 'Müzakereleri çözelim, siyasi çözüm bulalım, ateşkesi sağlayalım' diye teklifte bulunanlara bizim sorumuz da bu. Hiçbir şey yapılmadı, bilakis oradaki zulüm, katliam arttı, işgal derinleşti. Sorunun çözülebilmesi için Ermenistan'ın bir an önce işgal ettiği topraklardan çıkması, oraya getirdiği paralı askerlerini ve teröristleri de bölgeden süratle çıkarması lazım. Böyle olduğu takdirde ateşkesin hemen sağlanacağını söyleyebiliriz. Fakat işgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." ANKARA