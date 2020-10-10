Pençe harekatında son dakika gelişmesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan "Pençe-Kaplan Harekatı" devam ediyor. Terörden temizlenen bölgede teröristlerin kullandığı sığınak, mağara, barınaklar da bir bir komandolar tarafından bulunarak imha ediliyor. Haftani'nin Vadisi bölgesinde yapılan operasyonlar sırasında komandolar tarafından sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda alınan güvenlik önlemlerinin ardından yapılan aramada, 2 makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 el yapımı patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 130 AK-47 fişeği, 49 doçka fişeği, 35 sevk fişeği, 400 kilo amonyum nitrat, 25 kilo TNT, 2 kilo C4 patlayıcı, 3 kilo barut, keskin nişancı malzemeleri, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından güvenlik güçlerine yönelik taciz ateşi açıldı. Komandoların açılan ateşe karşılık vermesi üzerine 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.