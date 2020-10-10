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: Adalet Bakanı Gül duyurdu! Hakim ve savcılar için o süre değişti...

haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Gül, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilerek 1 yıla indirilen Hâkim-savcı adaylık dönemi süresinin yeniden 2 yıla çıkarıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:05 ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Gül duyurdu! Hakim ve savcılar için o süre değişti...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Gül, "Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, 2 yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz" dedi.

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Son dakika: Adalet Bakanı Gül duyurdu! Hakim ve savcılar için o süre değişti...
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