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Son dakika: 'da iki yük treni çarpıştı

Son dakika haberi... Kaza sabah saatlerinde 'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 2 makinist de hafif yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:23 Son Güncelleme: 10.10.2020 11:50 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da iki yük treni çarpıştı

Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanındaki çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Ankara'da iki yük treni çarpıştı
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