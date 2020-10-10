Son Dakika! Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkesten önce yoğun çatışmalar

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A AĞIR DARBE

Çatışmalarda, Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi, 2 radar istasyonu nokta atışıyla imha edildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Daha önce de işgalden kurtarılan Hadrut'ta Ermenistan ordusunca yoğun roket saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe | Video

ATEŞKES 12.00'DE BAŞLIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ERMENİSTAN GÜÇLERİNE AİT ZIRHLI TEÇHİZATLAR İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, isabetli atış ile Ermenistan güçlerine ait zırhlı teçhizatların imha edilme anına ilişkin yeni görüntü paylaştı.

ERMENİSTAN ORDUSU TERTER, AĞDAM, FÜZULİ, AĞCABEDİ VE GORANBO'DA YERLEŞİM BİRİMLERİNİ YOĞUN ATEŞ ALTINA ALDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi. Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ’da ateşkes konusunda anlaştı