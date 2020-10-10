SON DAKİKA - 9 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 9 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen corona virüsü pandemisi sebebiyle son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde etkili olan koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak günlük tablo ile vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı bilgileriyle Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafında kişisel Twitter hesabı ile Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan canlı yayında günlük son durum tablosuyla duyuruluyor. Bakan Koca'nın bugün 9 Ekim vaka ve ölü sayıları ile birlikte günlük sondurum tablosu verilerine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler 9 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

9 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılacak 9 Ekim 2020 Cuma koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu bilgileri ve diğer tüm son dakika haberleri bu başlık altından öğrenebileceksiniz…