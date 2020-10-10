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| Skandal çağrısında bulunmuşlardı! 'den 'ya sert tepki

haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şehrinin 46 yıl sonra açılması kararını hazmedemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi skandal bir çağrıda bulundu. 'den cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, 'nin Kapalı Maraş'ın halka açılması kararından vazgeçilmesi çağrısına, " "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika | Skandal Kapalı Maraş çağrısında bulunmuşlardı! Türkiye'den BMGK'ya sert tepki

haberi... Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () 'la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Son dakika | Skandal Kapalı Maraş çağrısında bulunmuşlardı! Türkiye'den BMGK'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 9 Ekim 2020 tarihli oturumunda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele almış ve bu çerçevede Konsey tarafından bir Başkanlık açıklaması yayınlanmıştır. Türkiye, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Skandal Kapalı Maraş çağrısında bulunmuşlardı! Türkiye'den BMGK'ya sert tepki

'KAPALI MARAŞ, HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE YOL AÇMAMAKTADIR'

Açıklamada, Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan bölgesine dair açıkladıkları kararın, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmadığı belirtilerek, "Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

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Son dakika | Skandal Kapalı Maraş çağrısında bulunmuşlardı! Türkiye'den BMGK'ya sert tepki

"Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri ön yargısız şekilde değerlendirmelidir. Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" denildi."

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Son dakika | Skandal Kapalı Maraş çağrısında bulunmuşlardı! Türkiye'den BMGK'ya sert tepki
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