Son dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! Kritik isim öldürüldü...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 terörist ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerden birinin "turuncu" kategoride aranan Nurgül Duran olduğu bildirildi.

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İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu" kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildi

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan Yıldız kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edilmiştir.

Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir.

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