Terörist başı Feto’ya AİHM’den ret

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaptığı 6 başvuruyu reddetti. AİHM, FETÖ elebaşının kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) adil yargılama hakkını ihlal ettiği yönündeki iddialarını kabul edilemez buldu. Teröristbaşı avukatı aracılığıyla, 2015'te kendisi ve örgüt hakkında bazı gazetelerde yayımlanan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM'e başvurmuştu. Bireysel başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından birleştirilerek değerlendirilmesi ve yetersiz gerekçeler içermesi nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri süren FETÖ elebaşı, mahkeme kararlarına karşı kendisine tarafsız ve bağımsız, başarı şansı sunan etkili başvuru yolu sağlanmadığını, başvuruların değerlendirilmesinde kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını iddia etmişti. Başvuruları birleştirerek incelemeye alan AİHM, tekzip taleplerinin mahkemeler tarafından reddedilmesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik bölümünü özel hayatın korunması hakkı kapsamında değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da dikkate alan AİHM, FETÖ elebaşının söz konusu yazılar hakkında tazminat davası açmadığına ve suç duyurusunda bulunmadığına vurgu yaptı. Türk tazminat ve ceza hukukunun başvuranın kişilik haklarını korumak için yeterli teminatı sağladığı ancak başvuranın kendisi hakkında ciddi iddialar içeren yazılarla ilgili bu yolları denemediği sonucuna ulaşan AİHM, başvurunun bu bölümünü iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu. ANKARA