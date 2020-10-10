Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan (6) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca (Ş.E.) ve (F.Ç.) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B., N.S., Ş.A. ve C.U. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'da PKK'nın sözde basınına operasyon | Video