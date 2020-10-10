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'da 'nın sözde basınına operasyon

'da terör örgütü 'nın basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4 kişi tutuklandı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 10.10.2020 11:11 Son Güncelleme: 10.10.2020 11:13 ABONE OL
Van'da PKK'nın sözde basınına operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve basın Kültür Ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6 Ekim 2020 günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan (6) şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca (Ş.E.) ve (F.Ç.) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B., N.S., Ş.A. ve C.U. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'da PKK'nın sözde basınına operasyon | Video

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Van'da PKK'nın sözde basınına operasyon
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